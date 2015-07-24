Çanakkale'de art arda gelen 3 deprem halkı sokağa döktü!

Çanakkale Eceabat'ta sabaha karşı, 4.8, 4.4 ile 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. 05.39’daki 4.8 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik halinde sokağa çıktı. Son deprem ise 09.54'te yaşandı. Art arta meydana gelen sarsıntılar şehirde panik yarattı. Vatandaşlar çareyi çay bahçelerine sığınmakta buldu. Deprem uzmanları Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ile Prof.Dr. Doğan Perinçek, "Gelecek 10 gün içinde 3,5-4,0’a varan büyüklüklerde artçıları olacaktır" uyarısında bulundu. Ercan, "Yazlıkçılar, tatilciler korkmuştur. Ancak yazın tadını çıkarmaya baksınlar" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04.26’da merkez üssü Eceabat İlçesi’ne bağlı Kocadere Köyü olan, richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İlk depremin ardından saat 05.25’te yine merkez üssü Kocadere Köyü olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem vatandaşları sokağa döktü

3,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.39’da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremler Çanakkale kent merkezinde de yoğun bir şekilde hissedildi. Depremler nedeniyle korku ve panikle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar kork dolu gözlerle balkonlarda depremin şokunu atlatmaya çalıştı. 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Vatandaş sokakta sabahladı

Çanakkale’nin Eceabat İlçesi’nde, saat 04.26’da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından yine merkez üssü Eceabat olan saat 05. 39’da 4.8 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Yaşanan iki depremin ardından vatandaşlar soluğu Esenler Mahallesi’ndeki Özgürlük Parkı’nda aldı. Parktaki çimlerin üstüne serdikleri yatak ve yorgan ile sabahın ilk ışıklarına kadar bekleyen vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Çadırda sabahladılar

Depremden sonra korkudan evlerine giremeyen bazı vatandaşlar da parkta çadır kurdu. 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından babası Gökhan Doğan’ın (42) kurduğu küçük çadırda tulum içinde sabahlayan 9 yaşındaki Akın Efe Doğan ise deprem sırasında çok korktuğunu söyledi. Öte yandan Eceabat’ta artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bir deprem daha

Saat 09.54'te merkez üssü Çanakkale-Eceabat-Kocadere köyü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çay bahçelerinde oturdular

Vatandaşlar dinmeyen sarsıntılardan korktu, çareyi çay bahçelerine sığınmakta buldu.

Prof. Ercan Ecebat: Kocadere’de Kuzey Anadolu kırığı kımıldadı

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Doğan Perinçek, açıklamalarda bulundu.

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın açıklaması şöyle:

''24 Temmuz 2015 Cuma günü 05.39 ’da Eceabad-Kocadere odaklı küçük boyutta bir deprem oluşmuştur. Depremin 02 sularında başlayan 4,4, 3,5 büyüklüklerinde öncüleri vardır. Depremin ilk saat içinde 5 tane 3,2’den küçük artçıları oluşmaktadır. Deprem Kuzey Anadolu kırığının Marmara-Saros bağlantısında 2013 6,3 depreminin ardılı olarak oluşması, Tekirdağ kolunda gerginlik birikiminin bir belirtisi olarak bakılabilir. Deprem odağı 10 ile 11 km arası gevrek granit katmanı içinde beklenen derinlikte olmuştur. Çanakkale içinde kötü yapılmış evlerde çatlak yer yer baca düşmesi oluşturan depremde ilk açıklamalara göre yıkım olmamış, ancak eş uzaklıkta olan İzmir ile Bursa’nın gevşek sulu tortul çökelleri üzerinde yer alan evlerde korkutucu sarsıntılar oluşturmuştur. Bu depremin 2013’de olan Saros depreminin bir artçısı olduğu kanısında değilim. Ancak, gelecek 10 gün içinde 3,5-4,0’a varan büyüklüklerde artçıları olacaktır. Bugünkü depremin İstanbul ile Tekirdağ önündeki Kuzey Anadolu Kuzey kollarında bir deprem oluşturması şaşırtıcı olur. Tekirdağ ile İstanbul kolları kırılmadan önce küçük, orta büyüklükteki depremlerin olması beklenen durumdur. Ne var ki, bu depremin arkasından büyük bir depremin gelip gelmeyeceği geleceği söylenemez. Yazlıkçılar, tatilciler korkmuştur. Ancak yazın tadını çıkarmaya baksınlar. Kısa süre içinde İstanbul kolunun kırılması beklentim içinde değildir. Ne var ki, Tekirdağ ile İstanbul kollarının önceliklerinin değişmesi beni şaşırtmaz."