Çanakkale'de, AK Parti Grubu Meclis toplantısına katılmayacak (3)

KARAR, YERİNE GETİRİLDİ

Çanakkale Belediye Meclisi\'nin ekim ayı olağan toplantısının 2\'inci oturumu bugün yapıldı. AK Parti Grubu, aldığı karar doğrultusunda 2\'inci oturuma katılmadı. Saat 17.30\'daki meclis toplantısı yoklama bölümünde AK Partililerin toplantıya gelmediği tutanaklara geçti. Meclis toplantısının açılışında dünden bu yana yaşananları değerlendiren Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, bu belediye meclisinde, Belediye Başkanı olduğu süre içinde hiçbir siyasi partinin iç işlerinin konuşulmayacağını söyledi. AK Partili Belediye Meclis üyelerinin toplantıya katılmalarını beklediğini ifade eden Başkan Gökhan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Kasım ayında geleceklerini söylemişler. Her zaman gelebilirler. Buyursunlar, gelsinler. Onlar Çanakkale halkının temsilcileri. Çanakkale halkının temsilcileri, Belediye Meclisini terk edip, çekip gitmezler. Mücadeleyi burada yaparlar. Ama Meclis adabını bozmaya hakları yoktur. Bu meclisin başkanı benim. Sevsen de benim, sevmesen de benim. Buradaki meclis adabının bozulmasını hoş görmem söz konusu değil. Ama tekrar diyorum, üslup, adap son derece önemli.\"

Başkan Gökhan\'ın gündem dışı konuşmalarının ardından, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI