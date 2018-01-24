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Çanakkale'de Afrin harekatına tepki paylaşımına 3 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Afrin’de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş ve ile İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Hayrettin Pişkin gözaltına

24 Ocak 2018 00:13

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Afrin’de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş ve ile İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Hayrettin Pişkin gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin’de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş’ı HDP İl binasında, İHD MYK Üyesi Hayrettin Pişkin’i ise işyerinde, \'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak\' suçundan gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 3 zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının yarın (Çarşamba) adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

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