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Çanakkale’de, adalara feribot seferlerine fırtına engeli

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE’de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında sabah yapılması gereken feribot seferleri iptal edildi

23 Aralık 2017 03:33

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE’de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında sabah yapılması gereken feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, Bozcaada\'dan Geyikli’ye saat 07.15, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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