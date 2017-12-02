T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi

02 Aralık 2017 12:33

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den 09.00'daki, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada'dan 07.15 ve Geyikli'den saat 08.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.

ETİKETLER

sefer iptaligökçeadabozcaadaçanakkaledeniz otobüsü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24