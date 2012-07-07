Çanakkale'de 97 yıl önce batırılan Carthage gemisinin enkazı bulundu

Çanakkale Savaşı sırasında batırılan Fransız gemisi Carthage’nin enkazını belgesel yapımcısı Savaş Karakaş ve ekibi buldu.

Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Fransız kuvvetlerine asker ve cephane getirdiği sırada Alman denizaltısı tarafından batırılan Carthage, Seddül-Bahir açıklarında bulundu.

85 metre derinlikte 97 yıldır unutulan Fransız transatlantiği, Koç ve Ayhan Şahenk vakıflarının desteğiyle Çanakkale açıklarındaki tüm batıkları araştıran belgesel yapımcısı Savaş Karakaş ve ekibi buldu.

Buharlı bir yolcu gemisi olmasına rağmen Çanakkale’yi geçmek isteyen Fransa donanmasına cephane ve takviye kuvvet getiren Carthage, 4 Temmuz günü 1915 günü Alman Binbaşı Otto Hersing komutasındaki Alman U21 denizaltısı tarafından Seddülbahir’de batırılmıştı. Tek torpidoyla vurulan 122 metre uzunluğundaki Carthage, 3 dakikada sulara gömülürken üzerinden geçen 97 yıl boyunca unutulmuştu.

1915’te geminin batması Fransız basınında büyük yankı uyandırırken L’Illustration adlı dergi kartpostallarla olayı duyurmuştu. 85 metre derinlikte yattığı için şimdiye dek bulunamayan ve üzerinde araştırma yapılamayan gemide 6 Fransız askeri de hayatını kaybetmişti.



Özel karışım kullandılar



Kaynaklarda adı geçmesine rağmen yeri tam olarak tespit edilemeyen batık için belgesel yapımcısı Savaş Karakaş ile deniz araştırmacısı Selçuk kolay harekete geçti. Çanakkale Savaşları’nda batan tüm gemileri Koç ve Ayhan Şahenk vakıflarının desteğiyle araştıran ekip yan taramalı sonar cihazı ile Carthage’ın yerini tespit etti. Çok derinde olduğu için ölümcül riskler taşıyan dalış için helyum, nitrojen ve oksijenden oluşan özel bir karışım (Trimix) kullanan 4 kişilik dalgıç ekibi, transatlantiği 97 yıl sonra ziyaret eden ilk kişiler oldu.

Milliyet'in haberine göre; Carthage görüntülenirken dünyanın en büyük deniz savaşının yaşandığı Çanakkale’nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, “Derinlik, güçlü akıntılar ve yoğun gemi trafiği Ege Denizi’ndeki karanlık mezarında uyuyan Carthage’ı en korkusuz batık avcılarından bile korumuştu. Batık avcılarının parçalamaya bile cesaret edemediği gemi 97 yıldır Seddülbahir açıklarında yatıyor. Carthage, Çanakkale’nin tarihini zenginleştirirken derinlerde unuttuğumuz kahramanlıklarımızı da hatırlatıyor” dedi.



En modern gemilerden biriydi



1910’da yapılan Carthage döneminin en iyi ve modern transatlantiğiydi. 470 yolcu kapasiteli gemi, Ocak 1912’de Marsilya ve Tunus arasında giderken Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan İtalya’nın Agordat kruvazörü tarafından esir alındı. Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı’nın karşısında savaşan İtalya gemiyi, Libya’daki Türk kuvvetlerine yardım götürmekle suçlamıştı. Bu olaydan sonra İtalya-Fransa ilişkileri gerilirken, Carthage yardım etmekle suçlandığı ülkenin kıyılarında batırıldı.