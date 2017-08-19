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Çanakkale'de 9 gölete 105 bin yavru sazan balığı salındı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki 9 gölete, 105 bin yavru sazan balığı salındı

19 Ağustos 2017 15:30

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki 9 gölete, 105 bin yavru sazan balığı salındı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde göletlerde balıklandırma projesi devam ediyor. Bu kapsamda, Akdeniz Su ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Antalya-Kepez Ünitesinden tahsis edilen 105 bin adet sazan balığı yavrusu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 gölete bırakıldı. Su Ürünleri Mühendisi Hasan Yurdusevi, şöyle dedi:
\"Yapılan program kapsamında teslim alınan sazan balığı yavrularından, Gelibolu Karainebeyli Göleti\'ne 6 bin, Çan Sameteli Göleti\'ne 10 bin, Yenice Ahiler Göleti\'ne 4 bin, Koruköy Göleti\'ne 40 bin, Sameteli Göletine 10 bin, Merkez Göletine 15 bin , Gökçeada Dereköy Göleti\'ne 7 bin , Şahinkaya Göleti\'ne 10 bin ve İlimiz merkeze bağlı Dümrek Göleti\'ne ise 3 bin adet salınarak balıklandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece bir yandan rezervuarların predetör (avcı) olmayan uygun türlerle balıklandırılması sağlanırken, bir yandan da yöredeki amatör balıkçılığın teşvik edilmesi hedeflenmektedir\" dedi.

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