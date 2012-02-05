-Çanakkale'de 80 kiloluk orkinos yakaladı ÇANAKKALE (A.A) - 05.02.2012 - Çanakkale Boğazı'nda avlanan bir balıkçı oltayla yaklaşık 80 kilogram ağırlığında orkinos avladı. Can-K-1 adlı tekneyle Çanakkale Boğazı'nda lüfer avına çıkan Mesut Serbest ve Ercan Başbuğ, bir tane lüfer balığı avladı. Bu sırada çevrelerinde orkinos olduğunu fark eden balıkçılar, avladıkları lüferi oltaya yem olarak takıp denize bıraktı. Bir süre sonra oltaya yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında orkinos takıldığını gören balıkçılar, balığı güçlükle tekneye çekmeyi başardı. Balıkçılardan Mesut Serbest, yaptığı açıklamada, Nara Burnu açıklarında avladıkları büyük balığı güçlükle tekneye aldıklarını belirterek, ''Yaklaşık bir saat boyunca balığı tekneye çekmek için uğraştık. Nasip bunaymış. Balığı satacağız'' dedi. Şanslı balıkçılar, orkinosu limanda karaya çıkardı. Bu sırada kordonboyunda bulanan vatandaşlar ilgiyle balığı izleyip, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.