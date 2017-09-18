Çanakkale'de 74 bin öğrenci ders başı yaptı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- Çanakkale\'de 2017-18 eğitim- öğretim yılı için Cumhuriyet Meydanı\'nda tören yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, beraberindeki Turgut Reis Orta Okulu 5\'nci sınıf öğrencileri Abdullah Gökalp Altan ve Irmak Türk ile Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından buradaki tören sona erdi.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında yeni eğitim yılı açılış töreni ise Turgut Reis Ortaokulu\'nda düzenlendi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muzaffer Özgen, Çanakkale İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Çelebi, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli törene katıldı. Öğrenciler, şiirler okudu ve halk oyunu gösterileri sergiledi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, şöyle dedi:

\"Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin evrensel bilgiye ulaşmaları, bu bilgiyi hayatlarında kullanarak ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap verecek şekilde yetiştirilmeleri, tüm insani değerlere saygılı olmaları, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemeleri ve içselleştirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığının amaçları ve hedefleri doğrultusunda yeni bir eğitim-öğretim yılına yenilenen müfredatlar ile başlamaktayız.\"

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise \"Millet olarak huzur ve refah içinde yaşamak, devletimizin eğitimdeki hedeflerine ulaşmak, gelişmiş ülkeleri, bilim ve teknolojide geçerek, emin adımlarla geleceğe yürümek istiyorsak, üzerinde özveriyle durmamız ve önem vermemiz gereken hayati konu eğitimdir\" diye konuştu.

Tören sonunda Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, okul bahçesinde ve sınıfta öğrenciler ile bir araya gelerek, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.



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