Çanakkale'de 54 Afgan kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 54 Afgan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege\'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Gülpınar köyünde kıyıdan bir 1 mil açıkta denizde lastik bot ile Midilli istikametine gitmeye çalışan bir grup kaçak olduğunu tespit etti. \'TCSG 16 Bot Komutanlığı\'nca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 54 kaçak yakalandı.

Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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