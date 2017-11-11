Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ile Lapseki İlçesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, toplam 48 kaçak yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü\'nde, zeytinlik alanda 21\'i Afganistan, 1\'i Somali ve 4\'ü Angola vatandaşı toplam 26, Lapseki İlçesi Çardak beldesinde ise 13\'ü Suriye, 2\'si Pakistan, 1\'i İran ve 6\'sı Türk 22 kaçağı yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Toplam 48 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi. Gözaltına alınan organizatör ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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