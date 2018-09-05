Çanakkale'de 42 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 42 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege\'de, Müsellim Boğazı\'nda \'TCSG 905\' botu ile devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice burnunda denizden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.



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