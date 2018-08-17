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Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 41 kaçak yakalandı

17 Ağustos 2018 13:45

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 41 kaçak yakalandı.
Ayvacık ilçesi Korubaşı Mahallesi Yeşil Liman açıklarında bir grup kaçağın olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçağı yakaladı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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