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Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 41 göçmen yakalandı

15 Haziran 2018 17:15

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 41 göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi\'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevinde bulunan sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Eritre, Senegal ve Mali uyruklu 41 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Bu sırada rahatsızlanan Afgan uyruklu Azita Safari (10) isimli kız çocuğu ise ambulansla götürüldüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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