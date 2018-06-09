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Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

09 Haziran 2018 17:04

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 38 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesinde, bugün sabah saatlerinde Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu\'nda denizden 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası istikametine giden bir grup kaçağı tespit etti. \'TCSG 6\' Bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myammar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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