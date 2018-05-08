T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı

08 Mayıs 2018 18:04

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik botla gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler bugün sabah saatlerinde, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde denizden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. \'TCSG 6\' Bot Komutanlığı\'nca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen ve ıslanan kaçaklara burada eşofman, ayakkabı ile yiyecek ve içecek verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇKÜÇÜKKUYUDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıSahil Güvenlik KomutanlığıKüçükkuyuMıhlıYunanistanın Midilli AdasıBot KomutanlığıAfganistanSuriyeKüçükkuyudaki Sahil Güvenlik KarakoluKaçaklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24