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Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı

22 Aralık 2018 20:26

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarma ekipleri, Ayvacık-Küçükkuyu karayolu üzerindeki Nusratlıaltı mevkiinde, zeytinlikler arasında yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitme hazırlığında olan kaçaklara operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın, çoçuk ve bebeklerin de bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak yakaladı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve su dağıtıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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