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Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı

11 Mayıs 2018 18:41

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Assos sahil yolu üzerinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Nusratlıaltı mevkiinde zeytin ağaçları arasında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na gitmek için hazırlık yapan kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda aralarında Pakistan, Suriye, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Jandarma Karakolu\'na götürülen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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