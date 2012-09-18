Çanakkale'de 2 kişi sele kapılarak kayboldu

Çanakkale' nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarında sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu.

Biga ilçesinde etkili yağış sonucu 2 kadın sel sularına kapılarak kayboldu.

Kaymakam Fatih Genel, sabah saatlerinde başlayan ve hızını artıran yağmur nedeniyle Sinekçi köyünün içinden geçen derenin taştığını söyledi.

Dere yatağına yakın bölgedeki evde yaşayan Tülay Türe'nin (40) hayvanlarını kontrol etmek için bahçeye çıktığında sel sularına kapılarak kaybolduğunu belirten Genel, Koruoba köyünde oturan Fatma Metin'in de sel sularına kapıldığını belirtti.

Yağmurun, Sinekçi, Güvemalan, Koruoba, Pekmezli ve Hacıpehlivanlar köylerinde etkili olduğunu dile getiren Genel, su tahliyesi işlemlerinin sürdüğünü, bunun dışında riskli bir durumun bulunmadığını kaydetti.