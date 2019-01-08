T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de 2 ilçede okullara kar tatili

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi

08 Ocak 2019 13:14

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Çan ve Yenice ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar meydana geliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çan ve Yenice ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Çan Belediyesi de, ilçe merkezinde okulların tatil edildiğini belediye hoparlöründen yaptığı anons ile duyurdu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur Alp ARSLANÇANDHAYenice ilçelerindeYeniceMilli Eğitim MüdürlüğüBelediyesiMeteorolojiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24