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Çanakkale'de 18 Mart törenleri için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, yarın trafik ve güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı bölgeler araç trafiğine kapatılacak

17 Mart 2018 16:09

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, yarın trafik ve güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı bölgeler araç trafiğine kapatılacak.
Çanakkale Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"17-18 Mart 2018 tarihlerinde, İlimiz Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Balıkesir Caddesi, Atikhisar Caddesi, Pirireis Caddesi, Troia Caddesi, Stadyum Caddesi, Şehit Gürol Caddesi, Yalı Caddesi, Gazi Bulvarı, Mehmetçik Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Ziveriye Sokak, Lise Caddesi ve Ordu Sokak üzerine araç parkı yapılamayacaktır. Ayrıca 18 Mart 2018 Pazar günü tören programı boyunca Atatürk Caddesi, Troia Caddesi, Pirireis Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak yol güzergâhları zaman zaman geçici olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Araç trafiğine kapanacak olan cadde ve sokak üzerindeki halk otobüsü seferleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yönlendirilen alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Kentlilerimizin mağduriyet yaşamaması için görevlilerin ikaz ve uyarı işaretlerine uymalarını, zorunlu haller dışında özel araçlarını kullanmamalarını önemle rica ederiz\" ifadelerine yer verildi.

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