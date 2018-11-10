Çanakkale'de 17 Afgan kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 17 kaçak yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale köyü Akliman sahilinde bulunan zeytinlik alanda operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 17 kaçak yakaladı.
Minibüs vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI