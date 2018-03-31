Çanakkale'de, 14 yaşındaki cinayet şüphelisinin sorgusu sürüyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, iskele meydanında dün öğle saatlerinde aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ç.\'yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurup, yere düşünce göğsüne bıçak saplayarak öldüren M.İ.\'nin (14), Emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Olay, dün kentin en merkezi noktası olan iskele meydanında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2015 yılında yaşadığı cinsel istismar olayı sonrası M.İ., meydanda karşılaştığı İ.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ. yanındaki tabancayı iki kez ateşleyerek İ.Ç.\'yi başından vurdu. M.İ. ardından, yerde kanlar içinde kalan İ.Ç.\'nin göğsüne bu kez de yanındaki bıçağı sapladı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.Ç.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen polislere teslim olan M.İ., yerde kanlar içinde yatan İ.Ç.\'ye \'tecavüzcü\' diye bağırdı. M.İ. ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü. Savcı ve polislerin incelemesini tamamlamasının ardından İ.Ç.\'nin cenazesi morga götürüldü.

ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Polise teslim olup gözaltına alınan M.İ.\'nin Emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. İ.Ç.\'nin cenazesinin ise bugün Ezine ilçesi, Gökçebayır köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.



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