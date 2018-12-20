Çanakkale'de 13 öğrencinin yaralandığı kazaya soruşturma

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Yülüce köyü yolu üzerinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun karıştığı ve 13 lise öğrencisinin hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kaza, 18 Aralık tarihinde Evreşe Beldesine bağlı Yülüce köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gelibolu ilçesinde taşımalı eğitim gören lise öğrencilerini okul çıkışı Yülüce ve Çokal köyüne taşıyan Sezgin Güder (40) yönetimindeki 17 AAB 201 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen L.B. yönetimindeki 16 DE 703 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada servis minibüsü sürücüsü Sezgin Güder (40) ile L.B. yönetimindeki kamyon sürücüsü ve servis aracındaki 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 sürücü ile hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci Çanakkale, Gelibolu ve Keşan’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın ardından öğrenciler tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, \"Kazayla ilgili şuanda hastanede yatan herhangi bir öğrencimiz kalmadı. Toplam 23 kişiyi taşıdığımız bir hat. Ogün arabada 15 öğrencimiz vardı. Kaza sonrası 9\'u Keşan\'a, 4\'ü Gelibolu\'ya ve 2 öğrencimizde Çanakkale\'ye sevk edilmişti. Hepsi taburcu olarak evlerine gittiler. Hiçbir öğrencimizin hayati bir tehlikesi olmadığı gibi ciddi bir yaralanma da olmadı. Taburcu olan öğrencilerimize 2 ile 1 haftalık raporlar verildi. Bu arada 24 Aralık\'ta taşımalı eğitimi aksatmadan başka bir aracımızla devam edeceğiz. Bu arada orta öğretimde de bir sıkıntının yaşanmaması için tüm servis şoförleriyle de bugün bir toplantı yaparak ve gerekli özenin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunduk. Toplam 320 lise, 360\'da temel eğitim öğrencimiz taşınmakta. Çokal köyünden Karainebeyli köyüne kadar hiçbir öğrencimiz mağdur olmamaktadır. Büyük bir kaza atlattık, Allah şükür bir can kaybımız, yaşanmamıştır. Bundan sonra herhangi bir kazanın yaşanmaması konusunda tedbirler artırıldı ve uyarılar yapıldı. Konuyla ilgilide soruşturulma başlatıldı\" dedi

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