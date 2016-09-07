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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çanakkale'de 13 kişi 'FETÖ'den tutuklandı

Ekipler baskında örgüt içi kademeleri belirlediği iddia edilen 6 adet 1’er dolar ile bin dolar, 2 bin euro ve 9 bin TL, örgüte ait dokümanlar, örgüt içi şifreli konuşma programı ele geçirdi

07 Eylül 2016 01:22

Çanakkale'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında polisin bir eve yaptığı operasyonla yakalanan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesi'nde 'FETÖ'nün hücre evlerinden biri olduğu iddia edilen adrese 27 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı operasyon düzenlemişti. 2 firarinin izini süren ekipler, eve yaptıkları baskında 13 kişiyi toplantı halinde yakalamıştı.

'FETÖ'nün hücre evinde yapılan baskında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Firari olan ve ABD'ye kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin üzerinde yeşil kart ile pasaport, evde ise örgüt içi kademeleri belirlediği iddia edilen 6 adet 1’er dolar ile bin dolar, 2 bin euro ve 9 bin TL, örgüte ait dokümanlar, örgüt içi şifreli konuşma programı ele geçirilmişti. Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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