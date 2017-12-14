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Çanakkale'de 101 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 101 kaçak, jandarma ekiplerince drone'la tespit edilip, yakalandı

14 Aralık 2017 18:25

İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 101 kaçak, jandarma ekiplerince drone\'la tespit edilip, yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Ayvacık\'ın Behramkale Köyü\'nün Yeşil Liman ve Kadırga Koyu\'nda, bir grup kaçak olduğunu drone\'la tespit etti. Jandarma ekipleri, iki farklı bölgede bulunan yabancı uyruklulara karşı operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 101 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüs ve otobüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. 101 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında 1 kamyonete de el konuldu.

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