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Çanakkale'de 100 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığı yaptığı belirlenen 100 kaçak göçmen yakalandı

11 Aralık 2018 13:01

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş hazırlığı yaptığı belirlenen 100 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 5\'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il genelinde yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek için hazırlık yaptığı belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu farklı ülkelerden 100 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda ele geçirilen can yeleği, şişme bot, akaryakıt, cep telefonu ile 8 kara taşıtı ile 15 bin TL, 1000 euro ve 500 Amerikan dolarına el konuldu.
Kaçakların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla da 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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