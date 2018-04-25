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Çanakkale'de 10 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (3)

YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI Çanakkale'de Kara Savaşları’nın 103'üncü yılı anma törenleri kapsamında, Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda düzenlenen törende, Yeni Zelanda askerleri atalarını Haka dansı ile andı

25 Nisan 2018 16:22

YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI
Çanakkale\'de Kara Savaşları’nın 103\'üncü yılı anma törenleri kapsamında, Conkbayırı\'ndaki Yeni Zelanda Anıtı\'nda düzenlenen törende, Yeni Zelanda askerleri atalarını Haka dansı ile andı.
Conkbayırı\'ndaki Yeni Zelanda Anıtı\'nda düzenlenen anma törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.
Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı\'na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu\'nun dans gösterisi ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini alması ile başladı. Ardında nilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından Yeni Zelanda Anıtı\'na çelenkler sunuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi.
Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, Haka dansını sahneledi. Yaklaşık 2 dakika süren Haka dansında ilginç figürler sergilendi. Protokol üyeleri ayakta izlediği Haka dansının ardından tören sona erdi.
Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)

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