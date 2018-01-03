Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir minibüste 39 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesi\'nde yol kontrolü yapan ekipler, durdurdukları 27 Z 9493 plakalı minibüste yaptıkları aramada 39 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklara organizatörlük yapan 3 şüpheli ise Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.



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