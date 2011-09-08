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Yaşam

Çanakkale Boğazı deniz trafiğine kapatıldı ÇANAKKALE (A.A)

08 Eylül 2011 15:14

-Çanakkale Boğazı deniz trafiğine kapatıldı ÇANAKKALE (A.A) - 08.09.2011 - Çanakkale Boğazı, gemi geçişleri nedeniyle her iki yönden deniz trafiğine kapatıldı. Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan Panama bandıralı 366 metre uzunluğunda, 151 bin 559 grostonluk ''MSC Eva'' adlı konteyner gemisi, İstanbul'un Ambarlı Limanı'na gitmek için boğazdan geçti. Konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ''Kurtarma-4'', ''Kurtarma-1'' ve ''Söndüren-4'' adlı römorkörler refakat etti. Öte yandan, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Limanı'ndan yola çıkan ve Cezayir'in Arzew Limanı'na gidecek Cezayir bandıralı 281 metre uzunluğundaki ve 80 bin 654 groston ağırlığındaki ''Bachir Chihani'' adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan gemi, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na ulaşacak. Yetkililer, gemilerin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yönden transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

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