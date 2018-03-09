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Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü programı açıklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Valiliği, 12-18 Mart tarihleri arasında ‘Zafer Haftası’ olarak kutlanacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümü programını açıkladı

09 Mart 2018 19:28

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Valiliği, 12-18 Mart tarihleri arasında ‘Zafer Haftası’ olarak kutlanacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümü programını açıkladı.
Kahraman Mehmetçiğin 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı \'Çanakkale Geçilmez Destanı’nın 103 yıllık haklı gururu, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak. Çanakkale Valiliği, tüm Türk milletinin ortak olacağı Zafer coşkusu için kapsamlı bir program hazırladı. 12-18 Mart tarihleri ‘Zafer Haftası’ olarak kutlanacak. 103 yıllık zaferin coşkusu 18 Mart’ta, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde yaşanacak.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri, 12 Mart Pazartesi günü Çimenlik kalesinde gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Buradaki resmi törende, açılış konuşmalarının ardından Halk yürüyüşü ve koşusu yapılacak. Gelibolu Yarımadasındaki şehitliklerden alınacak Kutsal Toprak, Deniz Suyu ve Türk Bayrağı, Ankara’ya götürülmek üzere Atletlere teslim edilecek. Hafta boyunca, sergi, gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
18 Mart günü ise resmi program, sabah saat 09.00\'da, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayacak. Ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet meydanındaki törenin ardından 18 Mart Stadyumunda bir tören düzenlenecek. TBMM tarafından Çanakkale Şehrine verilen Altın Madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayacak olan tören, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Bayrağın göndere çekilmesi ile devam edecek. Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genel Kurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü bir gösteri yapacak. Buradaki törenler, Resmi Geçit Töreni ile sona erecek.
18 Mart törenleri, daha sonra Şehitler Abidesinde devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sembolik Şehitlikte ve eş zamanlı olarak gerçek şehitliklerde Kuran-ı Kerim okunacak. Denizde gemi geçişi ve sonrasında törenler, Şehitlik defterinin imzalanması, Şehitliklere karanfil bırakılması ile sona erecek. Akşam ise kent merkezinde fener alayı düzenlenecek.

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