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Kültür-Sanat

Çanakkale Zaferi opera sahnesinde

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart'ta 'Çanakkale’de Zaman' adlı müzikli oyunu sahneleyecek.

06 Mart 2009 02:00

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta, yönetmenliğini Murat Göksu’nun yaptığı “Çanakkale’de Zaman” adlı bir perdelik müzikli oyunu sahneleyecek.

Çanakkale’de yazılan destanla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne varışın anlatıldığı oyunun, dünya prömiyeri de yapılmış olacak.

Eserde Ahmet Adnan Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu” ve “Eski Üslupta Kantat” adlı eserlerinden seçmelerin yanı sıra, sözleri Murat Göksu, besteleri Selman Ada ve Orhan Şallıel’e ait olan parçalar da seslendirilecek.

Opera Sahnesi’nde saat 20.00 de başlayacak olan oyunun teması şöyle:

“Çanakkale de bir dakika bir gün gibi uzun sürdü. Zamanın değişimi belki de dünyada ilk kez orada yaşandı. Türk askerinin kahramanlığı Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte sonsuza ulaşacaktır.”

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