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Çanakkale Zaferi için hazırlanan kamu spotunda Yavuz Bingöl ve Nihat Hatipoğlu var, Atatürk yok

Kamu spotundan: Sen inme göklerden, göklere uğurlanan birileri var

18 Mart 2018 10:51

Kültür Bakanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü için "Birileri var" sloganıyla hazırlanan kamu spotunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almaması tepki çekti. Kamu spotunda yer alan isimler arasında, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a düzenlenen doğum günü partisinde yer alan Yavuz Bingöl ve ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yer aldı. 

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Kültür Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için afiş, kartpostal ve kamu spotu hazırladı. Afişler, bilgisayarlara kaydetmek, sosyal medyada paylaşmak ve üst geçitler ile bilboardlarda kullanılmak üzere ayrı ayrı tasarlandı.

“Birileri var" sloganıyla hazırlanan ve bayrak taşıyan bir asker görseli kullanılarak hazırlanan bir afişte ise, “Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruat diyen bir milletin parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadeleri kullanıldı. 

Ancak Yavuz Bingöl, Hakan Altun, Rasim Öztekin, Ufuk Bayraktar, Aynur Aydın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökçe Özyol, İsmail Filiz, Ali Kınık, Linet, Murat Kekilli, Şoray Uzun, Eşref Ziya Terzi, Berdan Mardini, Bahadır Sağlam ve Nihat Hatipoğlu'nun bulunduğu kamu spotunda, o dönem cephede albay rütbesi ile bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmedi.

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ÇanakkaleZaferMustafa Kemal ATtaürkYavuz BingölNihat Hatipoğlu

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