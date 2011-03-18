-ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILIYOR ÇANAKKALE (A.A) - 18.03.2011 - 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 96. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'deki törenler, Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve diğer yetkililer Atatürk anıtına çelenk koydu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve dernek üyeleri, TSK'nın çelenginin konulduğu sırada alkışlar eşliğinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attı. Azerbaycan'dan gelen bir grup adına da anıta çelenk bırakıldı. ADD Çanakkale Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, törenin ardından yaptığı açıklamada, Çanakkale Valiliğince, 18 Mart Stadı'ndaki resmi geçit törenine dernek olarak alınmadıklarını söyledi. Bunun kendilerine yazı ile bildirildiğini kaydeden Akyalçın, ''Bu törenleri Atatürk sayesinde yapanlar, ne yazıktır ki bizleri resmi tören kortejine almamaktadır. Atatürkçü düşüncenin onurlu üyeleri olarak, bizi bu işin dışında tutmak isteyenlerin şunu çok iyi bilmesini istiyoruz: Bizi bu törenlere dahil etmemekle, zaferi ve bugünü hiçbir şekilde gölgeleyemezler'' dedi. Törene, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de katıldı. Törenlere, 18 Mart Stadı'nda yapılacak etkinliklerle devam edilecek.