Çanakkale Savaşları'na 102 yıl önce İdlibliler de katıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) çatışmasızlık bölgesinde keşif faaliyetini sürdürdüğü Suriye\'nin İdlib kentinin Çanakkale\'ye olan tarihsel bağını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Atabay, Osmanlı coğrafyasında yer alan İdlib\'den 102 yıl önce Çanakkale Savaşları\'na katılarak, şehit düşen 121 İdliblinin, tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitliklerde yattığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Atabay, Çanakkale Savaşları\'na katılmak için İdlib\'den gelen askerlerin, ağırlıklı olarak Arıburnu ve Seddülbahir bölgesinde görev aldığını belirtti. Atabay, ayrıca 1\'inci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı ordusunda 321 İdlibli askerin çeşitli cephelerde şehit düştüğünü söyledi. 1\'inci Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra Osmanlı İmparatorluğu\'nda seferberlik başladığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Atabay, şöyle konuştu:

\"Osmanlı coğrafyasında bulunan yerlerde erkekler, askere alınıyor. O sırada, Suriye bölgesinde yer alan Halep\'te, bir askere alma bölgesi oluşturulmaktaydı ve Halep\'e bağlı olan İdlib\'de de bu askerler; Halep Askere Alma Dairesine müracaat ederek, 6\'ncı Kolordu bünyesinde askere alındılar. 1915 yılında Çanakkale cephesinin açılmasıyla birlikte burada şiddetli savaşlar başladı. Bu şiddetli savaşlar karşısında İdlipli askerlerin özellikle 26\'ncı Tümen\'e dahil olarak, Çanakkale bölgesinde görev aldıklarını biliyoruz. Burada İdlibli askerler savaştılar ve bu sırada onların komutanlığını, Atatürk döneminde de Milli Eğitim Bakanlığı yapacak olan, Atatürk\'ün, \'hocam\' diye hitap ettiği Esat Sagay üstlenmiş bulunuyordu. Çanakkale Savaşları sırasında İdlip\'ten gelen askerler ağırlıklı olarak Arıburnu bölgesinde, bir kısmı ise Seddülbahir bölgesindeki savaşlarda görev aldılar ve hayatlarını kaybettiler.\"

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