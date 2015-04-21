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Çanakkale Savaşı anması sebebiyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün kapalı olacak

Kadırgalar Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi ve Taşkışla Caddesi 23-25 Nisan tarihlerinde trafiğe kapalı olacak

21 Nisan 2015 23:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıldönümü Anma Töreni ve Barış Zirvesi" sebebiyle 23 Nisan Perşembe gününden başlayarak 25 Nisan Cumartesi günü dahil olmak üzere Şişli'deki bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 70 yabancı konuğun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'anma töreni sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar şunlar: Kadırgalar Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Taşkışla Caddesi.

Yapılan açıklamada, kapalı yolların yerine kullanılabilecek "alternatif yollar" listesi de verildi. Buna göre, Mim Kemal Öke Caddesi'nin alternatif yolu Abdi İpekçi Caddesi, Kadırgalar Caddesi'nin alternatif yolu Bayıldım Caddesi, Taşkışla Caddesi'nin alternatif yolu da Bayıldım Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesi olarak belirtildi. 

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