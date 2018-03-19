Çanakkale ruhunu yaşatan cephe oluşturdular

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde Konak Meydanı\'na temsili olarak Çanakkale cephesi oluşturdu. Cephede o dönem yaralanan askerleri canlandıran kurum çalışanları, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Etkinlik kapsamında ayrıca buğday çorbası, üzüm hoşafı ve karabuğday ekmeği dağıtıldı.

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyleler İzmir\'in Konak ilçesinde temsili olarak Çanakkale cephesi kurdu. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen etkinlikte, cephede savaşarak yaralanan askerler, kurum çalışanları tarafından canlandırıldı. Ayrıca oluşturulan mevzilerde de yine o dönem canlandırılmaya çalışıldı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzmirliler, temsili cephede bulunanlarla fotoğraf çekmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Etkinliğin düzenlendiği alana gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, bir süre cephede dolaşıktan sonra, kurulan çadırda vatandaşlara; buğday çorbası, üzüm hoşafı ve karabuğday ekmeği dağıttı. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, Çanakkale şehitleri anısına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

\'O DÖNEMİ YAŞATMAK İSTEDİK\'

O dönemi yaşamak istediklerini dile getiren Nesim Tanğlay, \"Cephedeki o ruhu hem biz yaşamak istedik hem de İzmirli vatandaşların yaşamasını istedik. Onların hangi şartlarda o savaşı verdiklerini, hangi şartlarda mücadele verdiklerini hem bir kez daha hatırlatmak hem de buralara nerelerden, hangi zorluklardan geçerek geldiğimizi tekrar anımsatmak istedik\" dedi.

Yaralı bir askeri canlandıran Engin Yıldız da, üstlendiği bu görev ile birlikte o dönem yaşananları hissettiğini söyledi. Herkesin Çanakkale ruhunu hissetmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Yine cephedeki bir askeri canlandıran Hasan Kasap da insanlara o günleri yaşatmak için çabaladıklarını söyledi.



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