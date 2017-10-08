'Çanakkale ruhu'nu dokunarak yaşadılar

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de görme ve işitme engelliler, Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında, \'Tarihe Engelsiz Erişebilirlik\' projesiyle 102 yıl önce savaşın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası\'nı ziyaret etti. Görme engelliler, \'Çanakkale ruhu\'nu alandaki şehitliklere, anıtlara ve savaşa ait objelere dokunarak yaşadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nün Engelliler Destek Programı kapsamında ve Çanakkale Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen \'Tarihe Engelsiz Erişebilirlik\' projesi, kentteki görme ve işitme engellileri, 102 yıl önceye götürdü. Proje uygulayıcısı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, görme ve işitme engellileri tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda ağırladı. Engelliler, Rumeli Mecidiye Tabyası, Yahya Çavuş Şehitliği, Şehitler Abidesi, Conkbayırı ve 57\'nci Alay Şehitliği\'ni ziyaret etti.

Görme ve işitme engelli 80 kişinin katıldığı gezi boyunca tarihi alan kılavuzları, bilgilendirme yaptı. İşitme engelli ziyaretçiler için eş zamanlı olarak işaret dili tercümanlığı da yapıldı. Bunun yanında, görme engelli ziyaretçilere yönelik hazırlanan \'Braille Alfabeli Kabartma Gezi Haritası\' ve \'Ziyaret Adabı\' kitapçığı dağıtıldı. Ziyaret sırasında görme engelliler; şehitliklere, anıtlara ve savaşa ait objelere dokunarak, işitme engelliler ise tercümanların işaret diliyle yaptığı anlatımla \'Çanakkale ruhu\'nu yaşadı. Çanakkale\'deki engellilerin, EDES kapsamında, \'Tarihe Engelsiz Erişebilirlik\' projesiyle Gelibolu Yarımadası\'nı ziyaretlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

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