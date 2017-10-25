Çanakkale Kepezliler ilçe olmak istiyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Beldesi\'nin ilçe olması için \'Kepez halkı ilçe olmak istiyor\' adlı imza kampanyası başlatıldı. Beldenin cadde ve sokakları da \'Erik dalı gevrektir, ilçe olmak gerektir\', \'En büyük belde, en şirin ilçe\' ve \'Anlatılmaz yaşanır, ilçe olmak yakışır\' gibi birbirinden ilginç afiş ve pankartlarla donatıldı.

Çanakkale\'nin merkeze bağlı yaklaşık 26 bin nüfuslu Kepez Beldesi\'nde, bir ay önce AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan\'ın, beldedeki AK Parti Gençlik Kolları toplantısında, \'Kepez\'in ilçe olması gerekir. Kepez\'e de yakışır\' sözleri üzerine, 2 hafta önce Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan ve AK Parti Kepez Belde Teşkilat Başkanı Alper Altınok tarafından başlatılan imza kampanyası kapsamında, Kepez Belediyesi hizmet binası girişindeki imza defterinde 2 bin, AK Parti Kepez Belde Teşkilatı tarafından 3 mahallede kurulan stantlarda ise 3 bin olmak üzere şu ana kadar 5 bin imza toplandı.

KENT PANKART VE AFİŞLERLE DONATILDI

Kepez\'in ilçe olması için 15 gün önce başlatılan \'Kepez halkı ilçe olmak istiyor\' imza kampanya kapsamında, beldenin cadde ve sokaklarını, \'Erik dalı gevrektir, ilçe olmak gerektir\', \'En büyük belde, en şirin ilçe\', \'Anlatılmaz yaşanır, ilçe olmak yakışır\', \'Çağdaş bir ilçe doğuyor\', \'Gönüllerin ilçesi Kepez\' ve \'Beldelerin birincisi, ilçelerin en yenisi\' yazılı birbirinden ilginç 40\'a yakın afiş ve pankart asıldı. Pankart ve afişlere yazılan ilginç sloganların Kepez Belediyesi hizmet binası girişindeki imza masasında slogan kutusuna vatandaşlar tarafından yazılan sloganlar olduğu da belirtildi.

\'BİZ MAHALLE DEĞİL, BİZ BELEDİYE OLALIM\'

Belediye Başkanı Mutan, Kepez\'in ilçe olmasıyla alakalı son 3 ya da 4 haftadır bir takım söylemlerin olduğunu belirtti. Kepez\'in ilçe olması düşüncesinin çıkış noktasının AK Partili Turan\'ın, Kepez\'deki gençlik kollarıyla yaptığı toplantıda sarf ettiği \"Kepez\'in ilçe olması gerekir. Kepez\'e de yakışır\" sözleri olduğunu ifade eden Mutan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Bu açıklamaların üzerine biz de harekete geçtik. Bundan iki hafta önce AK Partili, CHP\'li ve o dönem bağımsız belediye meclis üyelerimizin imza onayıyla birlikte, biz de kampanyanın startını verdik. Orası, Belediye Meclisi ve Belediye Başkanıyla birlikte halkın iradesinin tamamını kucaklayan bir ortak zemindi. Bizim ilçe olmamız bütün şehir süreciyle birlikte tartışılmakta. Eğer bütün şehir olunacaksa, o süreçle alakalı beldeler mahalle oluyor. Biz mahalle değil, biz belediye olalım. Ve o idari yapılanma sürsün. Kendi bütçemizi kullanalım. Kendimizi idare edelim. Böyle bir destek noktasına taşındı. Bu destek kendini farklı şekillerde ifade etmeye başladı. Belediye Meclis üyeleriyle birlikte benim imzalamış olduğum mutabakat metni ile birlikte ortaklaştık. Akabinde geçen hafta imza kampanyası başlattık. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince anlatıyoruz.\"

\'LAF AĞIZDAN ÇIKTI\'

Kepez Belediyesi hizmet binası girişindeki imza kampanyası masasında halk tarafından slogan kutusuna atılan ilginç sloganlardan dikkat çekici olanların pankart ve afiş halinde beldenin cadde ve sokaklarına asıldığını kaydeden Başkan Mutan, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Geçen hafta itibariyle beldemizin birçok yerine 30 ile 40 civarında afişlerimizi, pankartlarımızı astık. 3 ya da 4 günde bir bu pankart ve afişlerin yerlerini değiştiriyoruz. \'Erik dalı gevrektir, ilçe olmak gerektir\' gibi. Bunları biz bulmadık. Belediye girişindeki slogan kutusuna vatandaşlar, belediye çalışanları tarafından yazılan yazıların içinden etkileyici, akılda kalabilen sloganları pankart haline dönüştürüp, beldemizin birçok yerine astık. Bu kampanyaya katkımızı, aklımızı sunmaya devam ediyoruz. Olur muyuz? İnşallah oluruz. Olur muyuz? Laf ağızdan çıktı. Olmalıyız. Hatta onu da sloganlaştırdık. Onu da Tarım Kredi Kooperatifi önünde ana caddeye astık. Laf ağızdan çıktı. \'İlçe olmak zamanı\' dedik. İlçe olma süreciyle alakalı gerekli girişimlerimizi yapmaya devam ediyoruz\" dedi.



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