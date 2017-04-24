Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıldönümü kutlandı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıldönümü kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi. SOLOTÜRK de Çanakale semalarında bir gösteri yaptı.

NTV'de yer alan habere göre törene, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra bazı ülke ve uluslararası organizasyonların temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Valery Sens, Fransız birliklerinden hayatını kaybeden askerlerin anısını onurlandırmak için törene katılanlara teşekkür etti.



Çanakkale Savaşları'nda 102 yıl önce, Türk boğazlarının kontrolünü ele geçirmek için bu topraklara 80 bin Fransız askerinin geldiğini hatırlatan Sens, tıpkı ulusal sınırları savunmak ve ülkenin çıkarlarını korumak için Fransa'da silah kuşananlar gibi Gelibolu'da konuşlandırılan askerlerin de zor koşullarla karşılaştığını belirtti.



Fransız askerlerin Çanakkale'de siperlere sıkıştırıldığını, zor iklim koşulları ve zorlu bir düşmanla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sens, "Fethetmek istedikleri bu topraklar onlara ailelerinden, köylerinden, memleketlerinden uzak birer mezar oldu. Burada aynı savaş alanında hayatını kaybeden İngiliz, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Türk askerler gibi onları da hatırlamalı ve anmalıyız." diye konuştu.



Fransız Anıtı'nda 12 bini adsız toplamda 14 bin askerin mezarının bulunduğunu dile getiren Sens, "Onların hatıralarını anarken geçmişin karanlık saatlerini düşünüyoruz. Burada, halklarımızı yasa boğan fedakarlıkların ve kanlı savaşın yaşandığı zamandan bu yana geldiğimiz noktayı görme imkanı buluyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından Türkiye'yi temsilen Çanakkale Valisi Tavlı ile törene katılan ülke ve uluslararası organizasyonların temsilcileri anıta çelenk bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ve Fransa milli marşlarının okunmasının ardından anıttaki mezarlara karanfil konuldu.





SOLOTÜRK'ten gösteri





Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıldönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.



Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende dünya F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın SOLOTÜRK ekibi gösteri yaptı.