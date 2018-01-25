Çanakkale-İzmir karayolu kardan 1 saat trafiğe kapandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında gece yarısı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapandı. 3 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yol, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında saat 03.00 sıralarında yağan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle yolda seyir halinde olan TIR\'ların kayması nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapandı. Yaklaşık 3 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilen kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



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