Çanakkale İşadamları Derneği'ne polis baskını

Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nde (ÇAGİAD), polis tarafından arama yapılmaya başlandı. Polis, binadaki bilgisayar ve bazı dokümanları incelenmeye aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bugün saat 09.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Mevsuf Sokak'taki ÇAGİAD binasına geldi. İki polis, binanın giriş kapısında bekleyip kimseyi içeri almazken, içerdekilerin de çıkmasına izin vermedi. Polis ekipleri, binadaki bilgisayar ve bazı evrakları incelemeye aldı.

Operasyondan yarım saat sonra ÇAGİAD Başkanı Enver Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri beraberlerinde bir avukat ile binaya geldi. Dernek binasındaki aramanın sürdüğü bildirildi.