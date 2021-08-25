Çanakkale İl Özel İdaresi binasına 6 yıldır Atatürk büstü yapılmadı

Çanakkale’de 2015 yılında yapılan 5 katlı İl Özel İdaresi binasının girişine hâlâ Atatürk büstü konulmadı.

Barbaros Mahallesi’nde bulunan hizmet binasının yapımına 2012 yılında başlandı. Kentin en prestijli binası olarak anılan yapı 2015 yılında hizmete açıldı. Otopark ve park alanları bulunan bina için Atatürk heykeli planlanmadı. Özel idare binası 6 yıl geçmesine rağmen kapısında Atatürk heykeli bulunmadan hizmete açıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 6 yıldır Atatürk büstü olmadan hizmet veren bina yurttaşların tepkisine yol açarken, İl Genel Meclisi’nde defalarca tartışılması ve yapılmasına karar verilmesine rağmen hâlâ bir adım atılmadı.

Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun her kamu binasının önünde olması gereken heykelini istiyoruz. Özel İdare’nin ön bahçesi, arka bahçesi, bina girişi, herhangi bir yerinde hiçbir Atatürk’ü simgeleyen bir heykel yok” dedi.