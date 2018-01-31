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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in acı günü

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in, kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren annesi Elmas Sel (71), Kütahya'nın Simav ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi

31 Ocak 2018 22:18

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürü Celal Sel\'in, kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren annesi Elmas Sel (71), Kütahya\'nın Simav ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel\'in annesi Elmas Sel, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi\'nde dün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Emniyet Müdürü Sel, baba ocağı Simav\'a geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Elmas Sel\'in hastane morgundan yakınları tarafından öğlende alınan cenazesi, ilk olarak Kekliktepe Mahallesindeki evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Emniyet Müdürü Sel, taziyeleri burada kabul etti. Hellalik alınmasının ardından Sel\'in cenazesi Nurullah Koyuncuoğlu Camii\'ne götürüldü.
Buradaki cenaze törenine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Simav protokolu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Sel Ailesi\'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel\'in 76 yaşındaki babası İbrahim Sel ile astsubay oğlu Uğur Sel ve diğer yakınları göz yaşlarını tutamadı. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe\'nin kıldırdığı namazın ardından Sel, Yeni Mahalle Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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