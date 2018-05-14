T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı tiyatro oyunu kaymakamı ağlattı

Behçet DALMAZ -Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçeseray ilçesinde eğitim gören öğrenciler tarafından 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyunu sahneledi

14 Mayıs 2018 20:48

Behçet DALMAZ -Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Bahçeseray ilçesinde eğitim gören öğrenciler tarafından \'Çanakkale Son Kale\' adlı tiyatro oyunu sahneledi. Çanakkale Destanı\'nın anlatıldığı oyun sonunda sahneye çıkan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan duygusal anlar yaşadı. Kelimeleri bozağında düğümlenen Kaymakam Özcan, \"Bunun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum\" deyip protokoldeki yerine geçti.
Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü salonunda sahnelenen ve Çanakkale Destanı\'nın anlatıldığı \'Çanakkale Son Kale\' adlı tiyatro oyununa, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tiğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Oyun öncesi, davetlilere, Bahçesaray ilçesinin yüksek dağlarında yetişen uçkun ikram edildi. Ardından ilçenin değişik okullarında eğitim gören 20 öğrencinin rol aldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Oyununun sonunda sahneye çıkan Bahçeseray Kaymakamı Mehmet Özcan, yaşadığı duygusal anlar nedeniyle konuşamadı. Kaymakam Özcan, gözyaşlarına hakim olamayınca, \"Bu oyun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum\" deyip protokoldeki yerine geçti.
Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Karataş ise yaptığı konuşmada oyuna büyük emek veren öğrencilere teşekkür ederek şöyle dedi:
\"Çanakkale milli mücadelenin bir başlangıcıdır. Çanakkale aziz milletimizin yekvücut olduğu, iri ve diri olduğu bir yerdir. Çanakkale, Balkan Savaşları\'nda mahkum olan Türk ordusunun mahkumiyetinin üzerinden atıldığı ve hıncının alındığı bir yerdir. Çanakkale, tarihimizin altın sayfalarından bir yerdir. Bizim onurumuzdur, bizim en büyük ortak paydamızdır. Çanakkale Şehitliği\'nde yurdumuzun doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden ve hatta sınırlarımızın ötesinden şehitlerimiz vardır. Onun için en büyük ortak paydamızdır. Ecdadımızdan altın bir sayfamız olan Çanakkale Zaferi\'nin hatırasını, bize düşen bütün gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Kaymakamımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"
Davetliler oyun sonunda öğrencileri ayakta alkışladı. Yetkililer tarafından da oyunda emeği geçen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZ Arif KARAKAŞVAN DHA VAN Bahçeseray ilçesindeSon KaleBahçesaray KaymakamıBelediye Başkan Vekili MehmetKelimeleri bozağındaVan Devlet Tiyatroları MüdürlüğüDestanıVan Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24