Çanakkale Destanı için geliyor





T24- Uzun zamandır devam eden çalışmalar sonuç verdi. Ünlü oyuncu Mel Gibson “Çanakkale İçinde” filminde rol almak üzere Türkiye’ye geliyor.

Hürriyet'in haberine göre, “Kurtlar Vadisi Irak”, “Barda”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” gibi ses getiren dizi ve filmlere imza atan yönetmen Serdar Akar, hayatının projesine hazırlanıyor. Akar, hazırlıkları uzun zamandır devam eden “Çanakkale İçinde” adlı sinema filmi için kolları sıvadı. Filmin bomba ismiyse dünyaca ünlü Avustralyalı aktör Mel Gibson...





1981’de çekilen ve yine Çanakkale Savaşı’nı konu alan “Gelibolu”daki performansıyla sinemanın vazgeçilmezleri arasına giren Gibson, “Çanakkale İçinde”de bir İngiliz komutanı canlandıracak. Film kadrosunda Gibson’ın yanı sıra Yüzbaşı Hilmi rolüyle Erdal Beşikçioğlu, Seyit Onbaşı rolüyle Yetkin Dikinciler de yer alacak.





Hollywood yıldızlarını da bünyesinde barındıracak bu önemli yapım, Çanakkale Savaşı’nda yaşanan kahramanlıkları ve dramları beyazperdeye taşıyacak. İzleyici bir zaman makinesi gibi 1915 yılına; cephenin, savaşın ve insanın gerçeğinin yaşandığı bir ulusun ölüm kalım mücadelesinin içine sürüklenecek.