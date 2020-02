Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yılı coşkusu (2)

KUTLAMALARA 18 MART STADYUMU’NDA DEVAM EDİLDİ

​Çanakkale’nin Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlatılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü törenlerine, adını büyük zaferden alan 18 Mart Stadyumu\'nda devam edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarının yapıldığı kentte, polis ve jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kente birçok ilden takviye polis ekipleri geldi. Kutlamaların yapıldığı 18 Mart Stadyumu çevresindeki güzergahlar, araç trafiğine kapatıldı. Görevli basın mensupları da tören alanlarına girdiği sırada, aramalardan geçirildikten sonra içeri alındı.

Zaferin 103\'üncü yıl dönümü coşkusunun yaşandığı 18 Mart Stadyumu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği’nin yerini alması sırasında, 13 bin kişi kapasiteli tribünleri dolduranlar, alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Mehter Birliği, daha sonra futbol sahasının ortasına kurulan platformun yanında konser verdi. Törende, askeri birliklerinin yanı sıra gaziler ve öğrenciler de alanda yerlerini aldı. Törenin yapıldığı çimlerde, öğrenciler, dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler, milletvekilleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kutlamaları Yeni Zelanda Maslahat Güzarı Richard Mann, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Tuğgeneral Chris Parsons, Avustralya Savunma Bakanlığı üst düzey askeri temsilcisi ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Michael Noonan, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Andrew Fidge, İngiltere adına Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref tribünündeki yerini aldığı sırada, tribünleri dolduranlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganı attı.

TUĞAMİRAL ALGÜL: ÇANAKKALE SAVAŞI, KURTULUŞ SAVAŞI’NIN TEMELLERİNİ ATMIŞTIR

Törende ilk konuşmayı yapan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale’nin, Türk askerinin \'Çanakkale Geçilmez\' diyerek, sarsılmadan ölüme, toprakla ve denizle bir olmaya koştuğu yer olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşı’nın, Türk tarihinin şan ve şeref dolu sayfalarında önemli yer tuttuğunu vurgulayan Tuğamiral Algül, “\'Arkası vatan\' diyerek, savaşan ataları gibi ölüme koşan Türk milletinin kahraman evlatlarının elde ettiği Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, vatanını işgal etmeye, hakimiyetini elinden almaya çalışanlara karşı Türk milletinin idaresini en güzel şekilde göstermiş, Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal\'in Çanakkale\'den doğuşuna tanıklık etmiş ve Kurtuluş Savaşı ruhunun temellerini atmıştır. Bu savaş, azmin kahramanlığının, inancın ve dehanın Türk milletinin bileğinde, yüreğinde ve zekasında destanlaştığı bir zaferdir. Bugün, yurt içinde ve yurt dışında mücadeleye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.

VALİ TAVLI: ÇANAKKALE ZAFERİ, DÜNYA SAVAŞ TARİHİNE GEÇEN KUTLU DESTANDIR

Daha sonra kürsüye gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise şunları söyledi:

“Çanakkale, en acı ve imkansızlıklarla dolu yıllarda, kurtuluş ümidimizin meşalesi olan ve yolumuzu aydınlatan Çanakkale Zaferi’nin, maddi gücün karşısında manevi güçle verilen mücadelenin dünya savaş tarihine geçen kutlu bir destanıdır. Çanakkale, Türk ve dünya tarihi bakımından çok önemli bir destandır. Çanakkale destanı, yıllar sonra karşıma geçmişi getiren, tek başına bugünkü tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli ilgiyi ve hassasiyeti kazanacak kadar büyüktür. Çanakkale Zaferi, dünya tarihinin kaderini değiştiren, emperyalistlere ilk tokadın atıldığı en önemli savaştır. Çanakkale Destanı, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını Allah yolunda feda eden şehitlerin destanıdır. Bu zaferde Anadolu\'nun dört bir yanından koşan Mehmetler aynı isimde, aynı duada buluşmak için gelmiş ve aynı yerde, aynı şerefte, aynı mekanda, aynı ruhta buluşarak, canlarını vererek, şehitlik mertebesine ulaşarak, Çanakkale\'nin geçilmez olduğunu tarihe kazımışlardır. Bu topraklar Çanakkale Savaşı’nda verdiği mücadele ile asla esaret kabul etmeyeceğini yedi düvele nasıl gösterdiyse 15 Temmuz gecesi de aynı milli ruhla namlulara göğsünü dayayarak, tankların önüne yatarak, bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Hain darbe girişimine direnen ruh; \'Çanakkale ruhu\'dur, \'Kurtuluş Savaşı ruhu\'dur. Bu ruh, milli ve yıkılmaz bir ruhtur.\'\'

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İLELEBET PAYİDAR OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Stadyumu\'nda yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları\'nın hem Türk hem dünya tarihi bakımından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Çanakkale Destanı\'nın \'yeniden diriliş\'in göstergesi olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Varını, yoğunu, gencecik evlatlarını istiklal uğruna feda eden bu yüce millet, milli mücadele zaferiyle yeniden ayağa kalkmış; güçlü devlet olarak bugünlere ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti; Allah\'ın izni, milletimizin birliğiyle ilelebet payidar olacaktır. Tarihteki bütün savaşların kendine has siyasi ve askeri özellikleri vardır. Çanakkale Savaşı\'nı ayıran en önemli özellik, Mehmetçik\'in aynı zamanda insani değerleri ayakta tutmak için verdiği gayrettir. Karşılıklı siperlerin uzaklığının 10 metreye kadar indiği cephe düşünelim. Her metrekareye 6 bin mermi düşmüş. Toplamda 500 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Bütün zorluklara rağmen savaşanlar arasında ilişki kaybolmamış. Askerimiz, karşısındakini düşman olarak değil; kendisi gibi ümitleri, hayalleri, özlemleri olan insan olarak görmüştür\" diye konuştu.

\'KİMSE, BU İŞİ YARIM BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNMESİN\'

Başbakan Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin de açıklamalarda bulundu. TSK\'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla başarılı bir harekat yürüttüğünü belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Türkiye de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak, teröre karşı Afrin\'de \'Fırat Kalkanı\' bölgesinde, ÖSO mensuplarıyla başarılı bir harekat yürütüyor. Güvenlik güçlerimiz, terör karşısında gösterdiği cesaret ve dirayet her türlü takdirin üzerindedir. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin hem ülkemize hem de Suriyeli kardeşlerimize yönelik baskı ve zulümleri kısa süre içinde bitecektir, inşallah. Kimse, bu işi yarım bırakacağımızı düşünmesin. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın güçlü liderliğinde, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Kalkınma yolunda çok önemli mesafeler katettik. Bugün gelişen dünyanın saygın ülkeleri arasında yerimizi aldık. Büyüyen ekonomimiz, güçlü demokrasimiz, etkin dış politikamız dünyanın yükselen değerleri arasında yerini alıyor. Türkiye, dev projeleri ve sosyal alanlarda yaptığı reformlarla bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. İnşallah, Cumhuriyet\'imizin 100\'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarken, ülkemizin yeni başarılarına hep birlikte şahit olacağız.\"

BAŞKAN GÖKHAN, KONUŞMASINI SOSYAL MEDYADAN YAPTI

Her yıl düzenlenen törenlerde, vali ile boğaz ve garnizon komutanıyla birlikte katılımcıları selamlayan, ardından protokol konuşması yapan Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, kendisine protokol konuşması hakkı tanınmadığı için idari izin alarak, törenlere katılmadı. Başkan Gökhan’ın yerine Belediye Başkan Vekili Adnan Güler, törende yer aldı. Gökhan\'ın konuşması, kendisine ve Çanakkale Belediyesi\'ne ait sosyal medya hesapları ile \'www.canakkale.bel.tr\' üzerinden saat 10.30’dan itibaren yayınlanmaya başlandı.

Başkan Gökhan, ayrıca sosyal medya hesabından \'18 Mart Ruhu Susmaz\' mesajını paylaştı. Ülgür Gökhan, ekim ayındaki belediye meclis toplantısında, AK Parti Grup Başkanı Tülay Ömercioğlu’nun konuşmasına sert sözlerle müdahale etmiş ve olay, basına yansıyınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sen bunları yaptın. Bak 18 Mart geldi. Şimdiden talimatı verdim. Bu belediye başkanını 18 Mart\'ta törenlerde konuşturmayacaksınız. Oradaki düzenlemenin faili hükümettir, validir. Onun orada konuşma hakkı bir lütuftur. Seçilmişe saygısızlık yaptı. Bunun hesabını verecek. Öyle havaalanına gelip, bizi karşılama falan; gelme, karşılama bizi. Önce demokrasi terbiyesini bilmen lazım. Bir hanımefendiye saygısızlık yaparsan, onun sözünü kesersen, onu salondan kovarsan, biz de sizi kovulması gereken yerden kovarız” demişti.



