T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çanakkale'de 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru

28 Haziran 2021 19:02

Çanakkale, son 92 yılın en sıcak Haziran ayını yaşadı. Kentte termometreler 37,2 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu plajlarda aldı.

Çanakkalesıcaksıcaklık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24