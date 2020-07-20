Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi" denildi.

Kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını belirtirken, "Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.