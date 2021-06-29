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Yaşam

Çanakkale'de bir gün arayla yeni sıcaklık rekoru kırıldı

29 Haziran 2021 20:20

Çanakkale'de önceki gün 37,2 derece ile kırılan Haziran ayı sıcaklık rekoru güncellendi. Kentte hava sıcaklığı dün 38 dereceye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

ÇanakkaleÇanakkale sıcaksıcaklık
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